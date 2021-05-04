МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов

4 мая в Манчестере прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Местный МанСити принимал Пари Сен-Жермен. Неделю назад в Париже победу отпраздновал английский клуб – 2:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – ПСЖ. А здесь – видео голов и ключевых моментов матча.
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН – 2:0
1:0. 11' Марез
2:0. 63' Марез
11 минута. Счет в матче открыл Марез, а в голевой атаке поучаствовал Александр Зинченко
Лучшие моменты первого тайма
63 минута. Марез оформляет дубль, в голевой атаке снова участвует Зинченко
Удаление ди Марии
Лучшие моменты второго тайма
Обзор матча
Напомним, что завтра станет известен второй финалист Лиги чемпионов. Он определится в поединке Челси – Реал, после первого матча там 1:1.