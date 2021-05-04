МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов

Первый финалист Лиги чемпионов определился в Манчестере, Александр Зинченко поучаствовал в двух голах британцев

4 мая в Манчестере прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Местный МанСити принимал Пари Сен-Жермен. Неделю назад в Париже победу отпраздновал английский клуб – 2:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – ПСЖ. А здесь – видео голов и ключевых моментов матча.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ – ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН – 2:0

1:0. 11' Марез

2:0. 63' Марез

11 минута. Счет в матче открыл Марез, а в голевой атаке поучаствовал Александр Зинченко

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Лучшие моменты первого тайма

63 минута. Марез оформляет дубль, в голевой атаке снова участвует Зинченко

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Удаление ди Марии

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Лучшие моменты второго тайма

Обзор матча

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Напомним, что завтра станет известен второй финалист Лиги чемпионов. Он определится в поединке Челси – Реал, после первого матча там 1:1.