Манчестер Сити – ПСЖ: онлайн ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Сегодня состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов: Манчестер Сити на домашнем стадионе "Этихад" в Манчестере примет Пари Сен-Жермен. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА МАНЧЕСТЕР СИТИ – ПСЖ

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Первая встреча неделю назад завершилась волевой победой МанСити. Парижане открыли счет после гола Маркиньоса но после перерыва голы Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза переломили ход поединка. К тому же, ПСЖ заканчивал матч в меньшинстве после удаления Идрисса Гуйе.

Кстати, МанСити еще ни разу не проигрывал ПСЖ в официальных матчах. С учетом предыдущей встречи "горожане" одержали три победы и еще один матч победителя не выявил.

На выходных команды синхронно одержали победы – МанСити на выезде одолел Кристал Пэлас (2:0), а ПСЖ дома одолел Ланс (2:1).

Сегодня Сити не поможет Эрик Гарсия, а у ПСЖ не сыграет дисквалифицированный Гуйе, а также травмированные Бернат и Летелье, а участие в матче Мбаппе под вопросом.

Букмекеры о матче МанСити – ПСЖ:

Букмекеры считают МанСити фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.66, на ничью – 4.40, на победу ПСЖ – 4.90. также аналитики не сомневаются в выходе англичан в финал турнира. Коэффициенты на это следующие: 1.10 на Сити и 8.10 – на ПСЖ.

Где смотреть матч МанСити – ПСЖ:

Матч МанСити – ПСЖ начнется в 22:00 и в прямом эфире его покажут на канале Футбол 1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.