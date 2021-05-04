МанСіті – ПСЖ: відео огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Перший фіналіст Ліги чемпіонів визначився в Манчестері

4 травня в Манчестері пройшов матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Місцевий МанСіті приймав Парі Сен-Жермен. Тиждень тому в Парижі перемогу відсвяткував англійський клуб – 2:1. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – ПСЖ. А тут – відео голів та ключових моментів матчу.

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МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН – 2:0

1:0. 11' Марез

2:0. 63' Марез



11 хвилина. Рахунок в матчі відкрив Марез, а в гольовий атаці взяв участь Олександр Зінченко

Ключові моменти першого тайму

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63 хвилина. Марез оформлює дубль, Зінченко знову барв участь у гольовій атаці

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Вилучення ді Марії

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Ключові моменти другого тайму

Огляд матчу

Нагадаємо, що завтра стане відомий другий фіналіст Ліги чемпіонів. Він визначиться в поєдинку Челсі – Реал. Після першого матчу там 1:1.