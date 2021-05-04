МанСіті – ПСЖ: відео огляд півфіналу Ліги чемпіонів

4 травня в Манчестері пройшов матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Місцевий МанСіті приймав Парі Сен-Жермен. Тиждень тому в Парижі перемогу відсвяткував англійський клуб – 2:1. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – ПСЖ. А тут – відео голів та ключових моментів матчу.
МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН – 2:0
1:0. 11' Марез
2:0. 63' Марез
11 хвилина. Рахунок в матчі відкрив Марез, а в гольовий атаці взяв участь Олександр Зінченко
Ключові моменти першого тайму
63 хвилина. Марез оформлює дубль, Зінченко знову барв участь у гольовій атаці
Вилучення ді Марії
Ключові моменти другого тайму
Огляд матчу
Нагадаємо, що завтра стане відомий другий фіналіст Ліги чемпіонів. Він визначиться в поєдинку Челсі – Реал. Після першого матчу там 1:1.