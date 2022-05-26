Сборная Финляндии не без приключений осталась на домашнем ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии попортила нервы своим фанатам сегодня в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Хозяева первенства едва не проиграли Словакии.
Аутсайдеры встречи мощно начали поединок и уже к 16-й минуте вели со счетом – 2:0.
Но Финляндия постепенно переломила ход матча и добыла волевую победу – 4:2.
В параллельной встреча сборная США обыграла Швейцарию – 3:0.
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Напомним, днем определились первые полуфиналисты. Чехия без труда обыграла Германию – 4:1. А вот Канада отыграла три шайбы у Швеции и в овертайме вырвала победу.
Теперь в 1/2 финала сыграют:
- Финляндия – США
- Канада – Чехия
Полуфиналы состоятся 28 мая. Финал – 29 мая.