Канада сделала невероятное и пробилась в полуфинал ЧМ по хоккею

В заключительном периоде канадцы сумели отыграть три шайбы и вырвать победу в овертайме

Канады добыли сверхволевую победу над Швецией / Фото: iihf.com

Сборная Канады продолжает защиту чемпионского титула. Хотя в четвертьфинале ЧМ-2022 канадцы едва не вылетели от Швеции.

После двух периодов скандинавы выигрывали – 3:0. Однако канадцы сделали практически невозможное и отыграли три шайбы. Сравняли счет за 83 секунды до сирены, заменив вратаря на полевого игрока.

Реклама

А победную шайбу Канада забросила в самом начале овертайма, реализовав численное большинство.

Швеция – Канада – 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

1:0 – 01:27. Карл Клингберг (Оскар Ланг, Якоб Петерсон, 5х5)

01:27. Карл Клингберг (Оскар Ланг, Якоб Петерсон, 5х5) 2:0 – 07:04. Вильям Нюландер (Юаким Нордстрем, 5х5)

07:04. Вильям Нюландер (Юаким Нордстрем, 5х5) 3:0 – 28:23. Макс Фриберг (Эрик Густафссон, Оливер Экман-Ларссон, 5х5)

28:23. Макс Фриберг (Эрик Густафссон, Оливер Экман-Ларссон, 5х5) 3:1 – 41:21. Райан Грейвз (Николя Руа, Макс Комтуа, 5х5)

41:21. Райан Грейвз (Николя Руа, Макс Комтуа, 5х5) 3:2 – 58:07. Пьер-Люк Дюбуа (Тома Шабо, Дилан Козенс, 4х6)

58:07. Пьер-Люк Дюбуа (Тома Шабо, Дилан Козенс, 4х6) 3:3 – 58:37. Мэтью Барзал (Дрейк Батерсон, Макс Комтуа, 5х6)

58:37. Мэтью Барзал (Дрейк Батерсон, Макс Комтуа, 5х6) 3:4 – 60:43. Дрейк Батерсон (Мэтью Барзал, Пьер-Люк Дюбуа, 3х4)

Реклама

Вторым полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Чехии, которая обыграла Германию – 4:1.

Сегодня вечером пройдут еще два четвертьфинала: Финляндия – Словакия, Швейцария – США.