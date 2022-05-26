Канада зробила неймовірне та пробилася до півфіналу ЧС з хокею

У заключному періоді канадці зуміли відіграти три шайби та вирвати перемогу в овертаймі

Канадці здобули надвольову перемогу над Швецією / Фото: iihf.com

Збірна Канади продовжує захист чемпіонського титулу. Хоча в чвертьфіналі ЧС-2022 канадці ледь не вилетіли від Швеції.

Після двох періодів скандинави вигравали – 3:0. Проте канадці зробили практично неможливе та відіграли три шайби. Зрівняли рахунок за 83 секунди до сирени, замінивши воротаря на польового гравця.

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А переможну шайбу Канада закинула на початку овертайму, реалізувавши чисельну більшість.

Швеція – Канада – 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

1:0 – 01:27. Карл Клінгберг (Оскар Ланг, Якоб Петерсон, 5х5)

– 01:27. Карл Клінгберг (Оскар Ланг, Якоб Петерсон, 5х5) 2:0 – 07:04. Вільям Нюландер (Юакім Нордстрем, 5х5)

– 07:04. Вільям Нюландер (Юакім Нордстрем, 5х5) 3:0 – 28:23. Макс Фріберг (Ерік Густафссон, Олівер Екман-Ларссон, 5х5)

– 28:23. Макс Фріберг (Ерік Густафссон, Олівер Екман-Ларссон, 5х5) 3:1 – 41:21. Райан Грейвз (Ніколя Руа, Макс Комтуа, 5х5)

– 41:21. Райан Грейвз (Ніколя Руа, Макс Комтуа, 5х5) 3:2 – 58:07. П'єр-Люк Дюбуа (Тома Шабо, Ділан Козенс, 4х6)

– 58:07. П'єр-Люк Дюбуа (Тома Шабо, Ділан Козенс, 4х6) 3:3 – 58:37. Метью Барзал (Дрейк Батерсон, Макс Комтуа, 5х6)

– 58:37. Метью Барзал (Дрейк Батерсон, Макс Комтуа, 5х6) 3:4 – 60:43. Дрейк Батерсон (Метью Барзал, П'єр-Люк Дюбуа, 3х4)

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Другим півфіналістом чемпіонату світу стала збірна Чехії, яка обіграла Німеччину – 4:1

Сьогодні ввечері пройдуть ще два чвертьфінали: Фінляндія – Словаччина, Швейцарія – США.