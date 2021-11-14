Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Бразилии

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня. Развязка сезона уже близко. На автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Паулу состоится гонка Гран-при Бразилии.
Начало гонки – в 19:00 по киевскому времени, завершится она должна около 21:00.
Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (314.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (293.5 очков).
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Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (188 очков).
Сегодня Боттас стартует с первой позиции, Ферстаппен со второй, а Хэмилтон – с десятой.
Где смотреть Гран-при Бразилии в Формуле-1:
- Setanta Sports Ukraine
- трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
- DAZN (Испания, Япония)
- Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
- Spark Sports NZ
- V Sport Motor
- C More Streaming (Финляндия)
- MBC Action
- ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)
Гран-при Бразилии – это 19-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.
- Следующий этап, Гран-при Катара, пройдет 19-21 ноября;
- Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.
Напомним, что спринт Формулы-1 после скандалов с грандами выиграл Боттас. Пилот Мерседеса Валттери Боттас начнет с поул-позишн воскресную гонку многострадального Гран-при Бразилии.