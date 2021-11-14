Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Бразилії

Протистояння Гамільтона та Ферстаппена продовжиться сьогодні. Розв'язка сезону вже близько. На автодромі імені Жозе Карлуса Пасе у Сан-Паулу відбудеться гонка Гран-прі Бразилії.
Початок гонки – о 19:00 за київським часом, завершиться вона має близько 21:00.
Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками. Лідирує Макс Ферстаппен з Ред Булл (314.5 очок), у ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Мерседеса (293.5 очок).
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Третій – ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас (188 очок).
Сьогодні Боттас стартує з першої позиції, Ферстаппен з другої, а Хемілтон – з десятої.
Де дивитись Гран-прі Бразилії у Формулі-1:
- Setanta Sports Ukraine
- трансляція гонки на сервісі OLL.TV (у передплаті)
- DAZN (Іспанія, Японія)
- Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
- Spark Sports NZ
- V Sport Motor
- C More Streaming (Фінляндія)
- MBC Action
- ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)
Гран-прі Бразилії – це 19-й етап чемпіонату Формули-1. Загалом у сезоні-2021 буде 22 етапи.
- Наступний етап, Гран-прі Катару, пройде 19-21 листопада;
- Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.
Нагадаємо, що спринт Формули-1 після скандалів із грандами виграв Боттас. Пілот Мерседеса Валттері Боттас розпочне з поул-позишн недільну гонку багатостраждального Гран-прі Бразилії.