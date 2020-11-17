Воронин ждал предложения из сборной Украины: "Но на место Рианчо взяли Шовковского"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, который сейчас работает в штабе московского "Динамо", признался, что ждал предложения о работе в команде Андрея Шевченко. Напомним, что сейчас в Москве Воронин стал помощником немца Сандро Шварца. В свое время Андрей играл вместе со Шварцом в "Майнце".

"Был разговор насчет сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом. Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: "Сейчас штаб укомплектован, но как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру", – цитирует Воронина "Чемпионат".

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Андрей Воронин / Фото: fcdynamo.ru

Бывший форвард рассказал, что раза три-четыре участвовал в сборах, ездил по просьбе Шевченко смотреть "Боруссию", когда там играл Андрей Ярмоленко. Один раз Коноплянку в "Шальке" просматривал. "По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчет, – заметил Воронин. – Федерация все оплатила – билеты, гостиницу. В общем, все шло к назначению, и я действительно этого хотел".

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"После ухода Рауля Рианчо в "Спартак" в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом все закончилось, иллюзии растворились", – сказал Воронин.

Кстати, мы ранее писали, что Воронин выиграл "Кубок легенд" в Москве, забив в скандальном финале россиянам. Команда Воронина была признана победителем после долгих споров: причиной конфликта стала сирена.

А недавно Воронин удивил фотографией своего рослого сына. Он уже практически догнал своих родителей.

Андрей Воронин, стрижка Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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