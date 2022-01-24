Украинцы не хотят, чтобы Шевченко тренировал Польшу – опрос

Поляки ищут себе главного тренера, который выведет команду на чемпионат мира-2022, попутно обыграв Россию. Шевченко – №1 в списке кандидатов

Шевченко узнал мнение болельщиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко с 15 января без работы. Тренера уволили из Дженоа. В курсе событий 45% жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus.

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Большинство тех, кто держит руку на пульсе, хотели бы увидеть Андрея Николаевича вновь у руля сборной Украины – 25% проголосовавших.

Украина начинала отбор на ЧМ-2022 под руководством Шевченко / Фото: Getty Images

Интересно, что тут мужчины и женщины практически единомышленники – 24,6% и 25,5%, соответственно.

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Больше всего мечтают о возвращении Шевченко в национальную сборную болельщики Центрального региона – 30,7% и возрастом до 24 лет – 34,3%.

Напомним, что со сборной Украины Шевченко доходил до четвертьфинала Евро-2020!

Кроме того, 21,9% опрошенных хотят, чтобы Шевченко возглавил киевское Динамо.

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По последним слухам, Андрей Шевченко будет тренировать сборную Польши. Этого хотели бы менее 1% проголосовавших.

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