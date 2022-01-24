Украинцы не хотят, чтобы Шевченко тренировал Польшу – опрос

Андрей Шевченко с 15 января без работы. Тренера уволили из Дженоа. В курсе событий 45% жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus.
Большинство тех, кто держит руку на пульсе, хотели бы увидеть Андрея Николаевича вновь у руля сборной Украины – 25% проголосовавших.
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Интересно, что тут мужчины и женщины практически единомышленники – 24,6% и 25,5%, соответственно.
Больше всего мечтают о возвращении Шевченко в национальную сборную болельщики Центрального региона – 30,7% и возрастом до 24 лет – 34,3%.
Напомним, что со сборной Украины Шевченко доходил до четвертьфинала Евро-2020!
Кроме того, 21,9% опрошенных хотят, чтобы Шевченко возглавил киевское Динамо.
По последним слухам, Андрей Шевченко будет тренировать сборную Польши. Этого хотели бы менее 1% проголосовавших.
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