Украина – Шотландия: прямая видеотрансляция матча отбора на ЧМ-2023

Женская сборная Украины сыграет матч квалификации ЧМ-2023 с командой Шотландии. Следите за прямой трансляцией поединка вместе с нами!

Украина vs Шотландия / Фото: УАФ

Сегодня, 24 июня, состоится матч квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины сыграет против Шотландии. Встреча состоится на стадионе "Сталь" в польском городе Жешув. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Напомним, мужская сборная Украины в полуфинале отбора на ЧМ-2022 обыграла Шотландию со счетом 3:1.

Реклама

На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча женских сборных Украины и Шотландии.

Украина – Шотландия

Женская сборная Украины ведет борьбу за второе место в группе В и выход в плей-офф раунд квалификации Мундиаля. Подопечные Луиса Кортеса должны были сыграть против Шотландии еще 8 апреля, но из-за агрессии России УЕФА перенес матч на июнь.

Реклама

После четырех сыгранных матчей украинки занимают четвертую строчку группы В, имея в активе 4 балла. Соперники наших девушек сборная Шотландии расположилась на втором месте.

Сборной Украины нужна только победа, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф раунд квалификации.

Реклама

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон (ЭТО, Венгрия), Екатерина Боклач (Гурник, Польша), Ирина Санина (Колос Ковалевка).

Екатерина Самсон (ЭТО, Венгрия), Екатерина Боклач (Гурник, Польша), Ирина Санина (Колос Ковалевка). Защитники: Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – Фомгет, Турция), Анна Петрик (Брейдаблик, Исландия), Ольга Басанская (Хаяса, Армения), Екатерина Корсун (ЭТО, Венгрия), Ирина Подольская (МТК, Венгрия), Дарья Кравец (Фиорентина, Италия), Татьяна Романенко (Реймс, Франция).

Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – Фомгет, Турция), Анна Петрик (Брейдаблик, Исландия), Ольга Басанская (Хаяса, Армения), Екатерина Корсун (ЭТО, Венгрия), Ирина Подольская (МТК, Венгрия), Дарья Кравец (Фиорентина, Италия), Татьяна Романенко (Реймс, Франция). Полузащитники: Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко (обе – Фомгет, Турция), Татьяна Китаева (АЭМ, Испания), Натия Панцулая, Вероника Андрухив (обе – Хениу, Румыния), Ирина Котяш (Славия, Чехия), Тамила Химич (Эспаньол, Испания), Виктория Гирин (Депортиво, Испания), Николь Козлова (Кеге, Дания), Юлия Христюк (Олд ​​Доминион университет/Эшвилл, США).

Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко (обе – Фомгет, Турция), Татьяна Китаева (АЭМ, Испания), Натия Панцулая, Вероника Андрухив (обе – Хениу, Румыния), Ирина Котяш (Славия, Чехия), Тамила Химич (Эспаньол, Испания), Виктория Гирин (Депортиво, Испания), Николь Козлова (Кеге, Дания), Юлия Христюк (Олд ​​Доминион университет/Эшвилл, США). Нападающие: Надежда Кунина (Линчепинг, Швеция), Инна Глущенко (Словацко, Чехия), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Роксолана Кравчук (Славия, Чехия), Яна Калинина (Олимпия, Польша).

Оставшиеся матчи отбора ЧМ-2023

24.06.2022. Украина – Шотландия

28.06.2022. Украина – Венгрия

02.09.2022. Фарерские о-ва – Украина

06.09.2022. Испания – Украина

Плей-офф: 3-11 октября 2022 года.

Финальный турнир (Австралия, Новая Зеландия): 10 июля – 20 августа 2023 года.