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Україна – Шотландія: пряма відеотрансляція матчу відбору на ЧС-2023

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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24 червня, 13:52
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Жіноча збірна України зіграє матч кваліфікації ЧС-2023 із командою Шотландії. Слідкуйте за прямою трансляцією поєдинку разом із нами!
Україна vs Шотландія
Україна vs Шотландія

Сьогодні, 24 червня, відбудеться матч кваліфікації жіночого ЧС-2023, у якому збірна України зіграє проти Шотландії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Сталь" у польському місті Ряшів. Поєдинок розпочнеться о 21:15 за київським часом.

Нагадаємо, чоловіча збірна України у півфіналі відбору на ЧС-2022 обіграла Шотландію з рахунком 3:1.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу жіночих збірних України та Шотландії.

Україна – Шотландія

Жіноча збірна України веде боротьбу за друге місце у групі В та вихід до плей-оф раунду кваліфікації Мундіалю. Підопічні Луїса Кортеса мали зіграти проти Шотландії ще 8 квітня, але через агресію Росії УЄФА перенесла матч на червень.

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Після чотирьох зіграних матчів українки посідають четвертий рядок групи В, маючи в активі 4 бали. Суперники наших дівчат збірна Шотландії розташувалася на другому місці.

Збірній України потрібна лише перемога, щоб продовжити боротьбу за вихід до плей-оф раунду кваліфікації.

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Склад жіночої збірної України

  • Воротарі: Катерина Самсон (ЕТО, Угорщина), Катерина Боклач (Гурник, Польща), Ірина Саніна (Колос Ковалівка).
  • Захисники: Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – Фомгет, Туреччина), Ганна Петрик (Брейдаблік, Ісландія), Ольга Басанська (Хаяса, Вірменія), Катерина Корсун (ЕТО, Угорщина), Ірина Подольська (МТК, Угорщина), Дар'я Кравець (Фіорентина, (Італія), Тетяна Романенко (Реймс, Франція).
  • Півзахисники: Юлія Шевчук, Дар'я Апанащенко (обидві – Фомгет, Туреччина), Тетяна Китаєва (АЕМ, Іспанія), Натія Панцулая, Вероніка Андрухів (обидві – Хеніу, Румунія), Ірина Котяш (Славія, Чехія), Таміла Хіміч (Еспаньол) Вікторія Гірин (Депортіво, Іспанія), Ніколь Козлова (Кеге, Данія), Юлія Христюк (Олд Домініон університет/Ешвілл, США).
  • Нападники: Надія Куніна (Лінчепінг, Швеція), Інна Глущенко (Словацко, Чехія), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Роксолана Кравчук (Славія, Чехія), Яна Калініна (Олімпія, Польща).

Матчі відбору ЧС-2023, що залишилися.

  • 24.06.2022. Україна – Шотландія
  • 28.06.2022. Україна – Угорщина
  • 02.09.2022. Фарерські о-ви – Україна
  • 06.09.2022. Іспанія – Україна

Плей-офф: 3-11 жовтня 2022 року.

Фінальний турнір (Австралія, Нова Зеландія): 10 липня – 20 серпня 2023 року.

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