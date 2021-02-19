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"УЕФА хочет не дать сыграть Украине матч со Швейцарией. Принципиально": закулисье суда в Лозанне

19 февраля, 17:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футбольный тележурналист рассказал подробности противостояния около матча Лиги наций

Спортивный арбитражный суд в Лозанне продолжает рассмотрение дела по поводу отмененного поединка Лиги наций Швейцария – Украина. Напомним, он не состоялся, поскольку власти Люцерна запретили нашей сборной выходить на поле из-за случаев коронавируса. Однако УАФ подала в суд по поводу матча Швейцария – Украина.

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Известный ведущий Александр Денис рассказал некоторые подробности дела в эфире программы на YouTube-канале "Великий футбол":

"Украина против УЕФА. Да, мы в контрах с УЕФА... Украина хочет сыграть матч против Швейцарии. УЕФА хочет не дать Украине не дать сыграть в футбол и остаться при своем решении. И это принципиальный вопрос для УЕФА как для футбольного института: не проиграть Украине.

Поэтому у меня большие сомнения касательно того, что нас ожидает в конце этого судебного разбирательства. Мы реально можем проиграть. Суд в Лозанне всегда предлагает сторонам первый шаг – найти примирение без решения суда. Но УЕФА и Швейцария выбрали концепцию войны".

Также тележурналист поделился своим мнением о слабости позиции Украины:

"УЕФА не рассматривает примеры из других соревнований – клубных или футзальных. Ситуация абсурдна, но для УЕФА главное – не допустить, чтобы система проиграла... С нашей стороны в заседании участвовало семь человек, включая президента УАФ Андрея Павелко, от УЕФА – два юриста, от Швейцарии – один.

УЕФА, сидящий в Швейцарии, и Швейцария – это как мед и пчелы. Экономически и политически мы – не Италия, не Франция, и в этом деле мы стоим на слабой позиции. УЕФА – настолько сильный орган, что будет стоять до конца ради победы... Для меня странно, что ни УЕФА, ни Швейцария не хотят сыграть в футбол".

Нам засчитали техническое поражение 0:3. Однако Украинская ассоциация футбола оспаривает вердикт УЕФА, и Павелко уверяет, что шансы Украины выиграть дело – высоки.

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Вспомним, как Украина обыгрывала Швейцарию в сентябре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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