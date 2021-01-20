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"Сборная Украины выиграет дело у Швейцарии": Павелко рассказал о позиции в суде

20 января, 11:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Президент УАФ привлек сильных юристов из нескольких стран

В 2021 году сборная Украины сыграет не менее 14 матчей. Может в ее календаре появиться и поединок со сборной Швейцарии в Лиге наций, который в ноябре отменили из-за коронавирусных проблем в нашей команде. На днях стало известно, что дело матча Швейцария – Украина рассмотрят в суде 16 февраля. Президент УАФ Андрей Павелко намекнул, что позиция нашей стороны – довольна выигрышная.

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Подробности иска в Спортивный арбитражный суд функционер не раскрыл, но в передаче "Главная команда" на канале "Футбол" излучал оптимизм:

"Наша сборная сделала все возможное, чтобы игра со Швейцарией состоялась. Теперь наша задача – вернуть в спортивное русло этот вопрос. Сегодня я не могу сейчас раскрывать многие юридические моменты, но шансы у нас – очень высокие.

Прецедент "Ювентуса" и "Наполи" в Италии, другие примеры в истории футбола во время пандемии дают нам большие шансы. У нас очень хорошая и большая группа юристов-международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Мы очень серьезно готовимся к заседанию 16 числа, которое пройдет в формате видеоконференции. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция очень сильная и уверенная".

Таким образом, "сине-желтые" надеются отменить техническое поражение от УЕФА и выяснить отношения на футбольном поле. Как известно, скандальным матчем Швейцария – Украина занялись юристы выигрышного дела Мораеса.

Вспомним, как украинцы обыгрывали швейцарцев на своем поле в сентябре:

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футбол оптимизм Сборная Украины Спортивный арбитражный суд сборная Швейцарии Андрей Павелко
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