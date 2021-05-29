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"Шахтер остается на слуху в Европе": клуб отпраздновал 85-летие

Кинзерский Эдуард Кинзерский Эдуард
29 мая, 15:49
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Донецкий Шахтер по-домашнему отпраздновал 85-летие, главными действующими лицами вечера стали ветераны "горняков" разных лет
Праздничный торт для ветеранов
Праздничный торт для ветеранов

В пятницу вечером на столичном НСК "Олимпийский" состоялось празднование, посвященное 85-летию ФК Шахтер, которое "горняки" отметили 24 мая.

Мероприятие прошло без лишнего шума и пафоса, как это было, например, 10 лет назад. Тогда в канун 75-летнего юбилея донецкого клуба на переполненной "Донбасс Арене" состоялся грандиозный праздник, вместивший в себя театрализованное шоу с участием голливудской звезды Милы Йовович (она задувала свечи на огромном праздничном торте, а затем в образе Мэрилин Монро исполняла "Hарру birthday, dear Shakhtar"), видеопоздравления от Пепа Гвардиолы и Арсена Венгера, и концерт известной американской певицы Рианны. Ныне же все было очень скромно, зато почти по-домашнему. Главными действующими лицами вечера стали ветераны "горняков" разных лет. Каждому из них генеральный директор Шахтера Сергей Палкин вручил памятные подарки, получать которые экс-футболисты выходили по специальному коридору почета, устроенному сотрудниками клуба. Затем гендир "оранжево-черных" произнес короткую, но эмоциональную речь, главный посыл которой – команда чтит свои традиции и продолжает завоевывать трофеи, даже временно находясь вдали от родного дома. И при этом, остается на слуху в Европе.

В качестве примера, Сергей Палкин напомнил, что в предстоящем финале Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси в составе обеих команд-участниц мы увидим бывших игроков Шахтера. Официальную часть вечера завершил совместный просмотр очередной, уже 7-й серии многосерийного фильма-хроники "Донецк и его команда", сжато напомнившей об основных вехах и достижениях "горняков" в минувшую пятилетку.

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