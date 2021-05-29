"Шахтар залишається на слуху в Європі": клуб відсвяткував 85-річчя

Донецький Шахтар по-домашньому відсвяткував 85-річчя, головними дійовими особами вечора стали ветерани "гірників" різних років

Святковий торт для ветеранів

У п'ятницю ввечері на столичному НСК "Олімпійський" відбулося святкування, присвячене 85-річчю ФК Шахтар, яке "гірники" відзначили 24 травня.

Захід пройшов без зайвого шуму і пафосу, як це було, наприклад, 10 років тому. Тоді напередодні 75-річного ювілею донецького клубу на переповненій "Донбас Арені" відбулося грандіозне свято, що вмістило у себе театралізоване шоу за участю голлівудської зірки Міли Йовович (вона задувала свічки на величезному святковому торті, а потім в образі Мерилін Монро виконувала "Hарру birthday, dear Shakhtar"), відеопривітання від Пепа Гвардіоли і Арсена Венгера, і концерт відомої американської співачки Ріанни. Нині ж все було дуже скромно, зате майже по-домашньому. Головними дійовими особами вечора стали ветерани "гірників" різних років. Кожному з них генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вручив пам'ятні подарунки, отримувати які ексфутболісти виходили спеціальним коридором пошани, влаштованим співробітниками клубу. Потім гендиректор "оранжево-чорних" виголосив коротку, але емоційну промову, головний посил якої – команда шанує свої традиції і продовжує завойовувати трофеї, навіть тимчасово перебуваючи далеко від рідної домівки. І при цьому, залишається на слуху в Європі.

Як приклад, Сергій Палкін нагадав, що в майбутньому фіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі в складі обох команд-учасниць ми побачимо колишніх гравців Шахтаря. Офіційну частину вечора завершив спільний перегляд чергової, вже 7-ї серії багатосерійного фільму-хроніки "Донецьк і його команда", що стисло нагадала про основні віхи і досягнення "гірників" в минулу п'ятирічку.