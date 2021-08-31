Ronaldo is coming home: Криштиану официально вернулся в Англию

Манчестер Юнайтед подтвердил заключение контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на год

Фанаты ждут первого матча Роналду за МЮ после возвращения / Фото: Reuters

Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх. Как мы писали ранее, в МЮ Роналду будет зарабатывать долар в минуту!

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Манчестер Юнайтед на официальном сайте анонсировал возвращение Криштиану знаменитым слоганом с новым смыслом: "Ronaldo is coming home"

"Манчестер Юнайтед – клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу.

Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", – сказал после заключения контракта 36-летний Роналду.

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В свой предыдущий период в МЮ португалец три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.