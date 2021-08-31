Ronaldo is coming home: Кріштіану офіційно повернувся в Англію

Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх. Як ми писали раніше, в МЮ Роналду зароблятиме долар в хвилину!
Читайте також: Українець з МЮ: "Роналду – це відмінна угода для всіх!"
Манчестер Юнайтед на офіційному сайті анонсував повернення Кріштіану знаменитим слоганом з новим змістом: "Ronaldo is coming home"
"Манчестер Юнайтед – клуб, який завжди займав особливе місце в моєму серці, і я був вражений усіма повідомленнями, які я отримав з моменту оголошення в п'ятницю.
Мені не терпиться зіграти на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників.
Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор і сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон", – сказав після укладення контракту 36-річний Роналду.
У свій попередній період в МЮ португалець три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.
У 2008 році Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.