28 августа 14:30 О матче
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
28 августа 14:00 О матче
Ингулец 3
Мариуполь 0
28 августа 17:00
Металлист 1925 1
Днепр-1 2
28 августа 19:30
Динамо 7
Колос 0
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Доллар в секунду: Роналду установил рекорд по зарплате в Англии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 августа, 21:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новичок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии. Но все равно зарабатывает меньше Месси
Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Вчера грянула настоящая трансферная бомба – Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса, хотя все ждали португальца в Сити.

Реклама

Читайте также: Украинец из МЮ: "Роналду – это отличная сделка для всех!"

Согласно данным Daily Mail, Роналду в МЮ будет зарабатывать 480 тысяч фунтов в неделю, что автоматически делает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги!

Если перевести эту сумму в расчете на один день, то получится более 68 тысяч, за час он заработает 2857 фунтов, а за секунду – 0,78 фунта или чуть более доллара!

Реклама

Даже звездный новичок Челси Ромелу Лукаку со всеми бонусами не смог побить контракт 26-летнего ветерана.

Тем не менее, Роналду не самый высокооплачиваемый игрок мира. Его извечный конкурент Лионель Месси в Пари Сен-Жермен зарабатывает миллион фунтов в неделю! А Неймар получает 600 тысяч фунтов в неделю.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги:

  • Криштиану Роналду (МЮ) – 480 тысяч фунтов
  • Ромелу Лукаку (Челси) – 450 тысяч
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 385 тысяч
  • Джек Грилиш (Манчестер Сити) – 380 тысяч
  • Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед) – 375 тысяч
  • Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) – 350 тысяч
  • Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 300 тысяч
  • Харри Кейн (Тоттенхэм) – 300 тысяч
  • Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 290 тысяч
  • Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед) – 250 тысяч

Напомним, что Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

С МЮ португалец три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
30
21
26
77
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
12
15
43
3
flag ПКР ПКРRPC
13
7
20
40
4
flag США СШАUS
11
7
4
22
5
flag Украина УкраинаUA
8
17
9
34
6
flag Австралия АвстралияAU
7
9
11
27
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
7
0
2
9
8
flag Бразилия БразилияBR
6
5
12
23
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
5
5
16
10
flag Италия ИталияIT
5
7
6
18
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Днепр-1
6
12:6
13
3
Шахтер
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
5
11:8
7
8
Ингулец
6
8:11
7
9
Металлист 1925
6
6:10
6
10
Колос
4
2:2
5
11
Верес
5
3:7
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 28 августа
3:0
Смотри на: О матче
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять