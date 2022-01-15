Первое фиаско Миколенко в Эвертоне: поражение и два гола по вине украинца

Бывший динамовец поучаствовал в атаке Эвертона, завершившейся шикарным голом, но не помешал Норвичу забить дважды – "ириски" в гостях проиграли аутсайдеру АПЛ 1:2

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Виталий Миколенко, для которого встреча с Норвичем была дебютом в АПЛ, провел не лучший матч в обороне, если не сказать – неудачный.

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На 16-й минуте экс-динамовец со своего левого фланга защиты дал игроку Норвича сделать прострел, после которого одноклубник Миколенко Кин срезал мяч в свои ворота – автогол.

Спустя две минуты Норвич провел резкую контратаку, и Миколенко, вернувшись через все поле к своим воротам, тем не менее не помешал нападающему "канареек" Айде выйти один на один и сделать счет 2:0 в пользу своей команды.

Во втором тайме Миколенко в одном из верховых единоборств досталось по голове от соперника. Но Виталий не сник, и на 60-й минуте именно после его навеса в штрафную площадку Норвича и дальнейшего отскока Ришарлисон забил гол-красавец в падении через себя.

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Но на большее Эвертона не хватило. "Ириски", пребывающие недалеко от зоны вылета, позволили Норвичу выиграть 2:1 и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

Коуч Эвертона Рафаэль Бенитес может быть отправлен в отставку.

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Норвич – Эвертон – 2:1

Голы: Кин, 16 (автогол), Айда, 18 – Ришарлисон, 60

Это первое поражение Миколенко в ливерпульском клубе. Напомним, начал Виталий в Эвертоне с кубковой победы над Халлом 3:2.