Оранжевая рука помощи: вице-чемпион мира собрал внушительную сумму для украинцев

Вице-чемпион мира Уэсли Снейдер стал участником благотворительной акции, которую организовал клуб DHSC из Утрехта. Команда провела матч против ФК Creators (сборная команда местных блогеров), а все вырученные на этой встрече деньги были переданы в фонд помощи украинским переселенцам, которым заведует жена екс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко.
Общая сумма собранных средств составила более 25 тысяч евро, о чем сообщил украинский футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Instagram, где поблагодарил и Уэсли Снейдера, и всех участников акции:
Далее по теме
"Клуб Уэсли Снейдера решил помочь не словом, а делом. Собрали деньги, к тому же, все украинские дети в Утрехте могут тренироваться и играть в этом клубе бесплатно" – написал Левченко.
Ранее к помощи украинским детям присоединились экс-клуб Левченко Гронинген и команда Аякс, о чем футбольный эксперт также сообщил в Instagram:
"Сегодня на игре Гронинген-Аякс собирали деньги для детей Украины. Спасибо всем за невероятную поддержку и помощь. Гронинген навсегда в моем сердце".
А вот самих голландцев и весь футбольный мир шокировала новость о главном тренере сборной Нидерландов Луи Ван Гале. У специалиста онкологическое заболевание.