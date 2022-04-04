Оранжевая рука помощи: вице-чемпион мира собрал внушительную сумму для украинцев

Украинский футбольный эксперт Евгений Левченко рассказал о помощи голландских звезд

Снейдер собрал помощь украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram elevchenko

Вице-чемпион мира Уэсли Снейдер стал участником благотворительной акции, которую организовал клуб DHSC из Утрехта. Команда провела матч против ФК Creators (сборная команда местных блогеров), а все вырученные на этой встрече деньги были переданы в фонд помощи украинским переселенцам, которым заведует жена екс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко.

Снейдер помог собрать финансовую помощь украинцам / Фото: Instagram elevchenko

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Общая сумма собранных средств составила более 25 тысяч евро, о чем сообщил украинский футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Instagram, где поблагодарил и Уэсли Снейдера, и всех участников акции:

"Клуб Уэсли Снейдера решил помочь не словом, а делом. Собрали деньги, к тому же, все украинские дети в Утрехте могут тренироваться и играть в этом клубе бесплатно" – написал Левченко.

/ Фото: Instagram elevchenko

/ Фото: Instagram elevchenko

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Ранее к помощи украинским детям присоединились экс-клуб Левченко Гронинген и команда Аякс, о чем футбольный эксперт также сообщил в Instagram:

"Сегодня на игре Гронинген-Аякс собирали деньги для детей Украины. Спасибо всем за невероятную поддержку и помощь. Гронинген навсегда в моем сердце".

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