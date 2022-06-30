Наконец-то труд девушек оценили! Названы призовые Евро-2022

Размер призового фонда женского чемпионата Европы увеличили в два раза, теперь 16 команд разыграют 16 миллионов евро

Если команда Нидерландов защитит титул, то получит около 2 млн евро / Фото: Коллаж: Сегодня

6 июля в Англии стартует чемпионат Европы по футболу. И на нем будут рекордные призовые для женского футбола. Ранее футболисты сборной Германии сыграли в женской форме, чтобы поддержать команду перед Евро-2022.

Как сообщает 90 min, УЕФА определил размер призового фонда турнира – 16 млн евро. Это вдвое больше, чем было на прошлом чемпионате Европы в Нидерландах.

Реклама

Кто сколько получит?

60% (9,6 млн) призового фонда будет поделено между всеми участниками. Это означает, что каждая отобравшаяся на Евро команда получит по 600 тысяч евро.

Оставшиеся 6,4 млн будут распределены в зависимости от выступлений сборных. Так, за каждую победу на групповом этапе команды будут получать по 100 000, за ничью – 50 000.

Сборные, добравшиеся до четвертьфинала, заработают 205 тысяч, полуфиналистки – 320 тысяч. Финалистки турнира получат еще 440 тысяч, а победительницы – 660 тысяч.

Реклама

Таким образом, если сборная, которая одержит победу на турнире, сможет выиграть все матчи на групповом этапе, в общей сложности она заработает около 2 млн евро.

Смотрите также: Арбитр Серии А вышла на матч чемпионата Италии с флагом Украины (видео)

Кто участвует?

Всего в турнире примут участие 16 национальных команд. Их поделили на четыре группы.

Реклама

Группа А: Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия.

Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия. Группа В: Германия, Дания, Испания, Финляндия.

Германия, Дания, Испания, Финляндия. Группа С: Нидерланды, Швеция, Швейцария, Португалия.

Нидерланды, Швеция, Швейцария, Португалия. Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия.

Финал состоится 31 июля на "Уэмбли".

Стадион "Уэмбли" / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Где Украина?

Наша команда проиграла стыковые матчи сборной Северной Ирландии – 1:2 и 0:2.

Ранее мы писали, что украинки будут судить финальную часть Евро-2022 среди женщин.