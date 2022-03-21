Арбитр Серии А вышла на матч чемпионата Италии с флагом Украины (видео)

Украинская рефери Екатерина Монзуль получила первое назначение на поединок чемпионата Италии среди женщин

Екатерина Монзуль с флагом Украины на матче Серии А

В Украине футбол пока поставлен на паузу из-за вторжения России. УПЛ приостановлена, а поединок Украины против Шотландии в отборе на ЧМ-2022 перенесен на июнь.

Остались без работы игроки, а также другие футбольные функционеры, в том числе арбитры. Однако для самой известной нашей рефери нашлась работа в Европе. Екатерину Монзуль пригласили работать в женскую Серию А.

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Первым ее поединком в Италии для рефери стала встреча Интера и Сампдории. Монзуль эффектно появилась на поле, выйдя с развернутыс флагом Украины на спине.

К слову, матч вышел довольно зрелищным и закончился со счетом 4:3 в пользу миланской команды. Монзуль особенно ничем не запомнилась, поединок прошел без удалений или пенальти и лишь с одной желтой карточкой.

Отметим, что и легионеры УПЛ устраиваются заграницей на правах полугодичной аренды. Так, игроки Динамо выбирают чемпионат Польши. Беньямин Вербич стал игроком Легии, а Томаш Кендзера перешел в Лех.