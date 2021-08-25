Большие проблемы у Петракова: сборной Украины не поможет вратарь Реала

Накануне квалификационных матчей на ЧМ-2022 сборная Украины потеряла своего третьего голкипера.
Как сообщает официальный сайт мадридского Реала, Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.
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Ранее украинский голкипер был вызван главным тренером сборной Украины на сентябрьские поединки.
Напомним, что накануне травмы получили основные вратари Георгий Бущан из Динамо и Анатолий Трубин из Шахтера. В связи с чем в лагерь сборной срочно вызваны Дмитрий Ризнык и Андрей Пятов.