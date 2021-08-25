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Большие проблемы у Петракова: сборной Украины не поможет вратарь Реала

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 августа, 13:10
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Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не сможет помочь сборной Украины в матчах отбора на чемпионат мира-2022
Андрей Лунин пока остается в Реале
Андрей Лунин пока остается в Реале / Фото: Getty Images

Накануне квалификационных матчей на ЧМ-2022 сборная Украины потеряла своего третьего голкипера.

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Как сообщает официальный сайт мадридского Реала, Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.

Читайте также: Петраков: "Шевченко говорит, что оставил мне команду в восьмерке лучших. И он прав"

Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала
Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала / Фото: Real Madrid

Ранее украинский голкипер был вызван главным тренером сборной Украины на сентябрьские поединки.

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В сборную Украины вызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык
В сборную Украины вызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что накануне травмы получили основные вратари Георгий Бущан из Динамо и Анатолий Трубин из Шахтера. В связи с чем в лагерь сборной срочно вызваны Дмитрий Ризнык и Андрей Пятов.

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1
Динамо
5
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13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
5
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1
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2
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38
32
18
88
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