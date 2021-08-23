В сборную Украины срочно вызваны Пятов и Ризнык

В связи с травмами основных голкиперов Динамо и Шахтера, и.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков вызвал на сентябрьские матча двух вратарей

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила, что в связи с травмами голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, которые были ранее вызваны на сентябрьский сбор, Александром Петраковым в сборную Украины вызваны Андрей Пятов из Шахтера и Дмитрий Ризнык из Ворсклы.

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Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

37-летний вратарь "горняков" защищал цвета национальной команды Украины в 97-ми матчах, в 19-ти из которых выводил в качестве капитана.

Дмитрий Ризнык / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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22-летний Дмитрий Ризнык неоднократно вызывался в сборную Украины, но пока еще не выходил в "желто-синей" форме на поле.

Анатолий Трубин и Георгий Бущан / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан попал в лазарет и рискует пропустить до 10 дней. Есть риск, что голкиперу понадобиться операция.

Затем появилась информация, что Анатолий Трубин перенес операцию в Киеве и теперь пропустит как минимум три месяца.