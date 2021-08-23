В сборную Украины срочно вызваны Пятов и Ризнык

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила, что в связи с травмами голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, которые были ранее вызваны на сентябрьский сбор, Александром Петраковым в сборную Украины вызваны Андрей Пятов из Шахтера и Дмитрий Ризнык из Ворсклы.
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37-летний вратарь "горняков" защищал цвета национальной команды Украины в 97-ми матчах, в 19-ти из которых выводил в качестве капитана.
22-летний Дмитрий Ризнык неоднократно вызывался в сборную Украины, но пока еще не выходил в "желто-синей" форме на поле.
Напомним, вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан попал в лазарет и рискует пропустить до 10 дней. Есть риск, что голкиперу понадобиться операция.
Затем появилась информация, что Анатолий Трубин перенес операцию в Киеве и теперь пропустит как минимум три месяца.