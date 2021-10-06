Крым – это украинская территория: Маркевич дразнит россиян из-за скандала с Евро-2024

Бывший глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич поддержал УЕФА, который изобразил логотип Евро-2024 с украинским Крымом

Маркевич прокомментировал логотип Евро-2024

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Сегодня был презентован логотип турнира, вызвавший истерику в России. Мирон Маркевич напомнил россиянам, что весь цивилизованный мир считает Крым украинской территорией.

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"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН", – сказал Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua.