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Крым – это украинская территория: Маркевич дразнит россиян из-за скандала с Евро-2024

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 октября, 21:07
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Бывший глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич поддержал УЕФА, который изобразил логотип Евро-2024 с украинским Крымом
Маркевич прокомментировал логотип Евро-2024
Маркевич прокомментировал логотип Евро-2024

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Сегодня был презентован логотип турнира, вызвавший истерику в России. Мирон Маркевич напомнил россиянам, что весь цивилизованный мир считает Крым украинской территорией.

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"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последовательный, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России.

Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН", – сказал Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua.

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