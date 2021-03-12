Имущество "Металлиста" возвращается в собственность Харькова

В четверг, 11 марта, Харьковский облсовет поддержал инициативу и.о. мэра Харькова Игоря Терехова по поводу возвращения имущества ФК "Металлист" в коммунальную собственность города.

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"Александр Ярославский и Игорь Терехов заявили о намерении возродить футбольный клуб "Металлист". Считаю, что это правильное решение. Чем чаще Металлист будет побеждать, тем быстрее будет развиваться и город, и область", – прокомментировал глава облсовета Артур Товмасян решение, принятое депутатами.

Футбольный клуб "Металлист" был расформирован в 2016 году после бегства из страны его бывшего собственника олигарха Сергея Курченко. До продажи клуба Курченко в 2013 году имущество клуба находилось в собственности области, куда было передано накануне Евро-2012. А в коммунальной собственности города Харькова "Металлист" находился до 2007 года.

В 2018 году имущество клуба стоимостью $200 млн было конфисковано и вновь передано области.

Последним решением облсовет поддержал инициативу Игоря Терехова и бизнесмена Александра Ярославского о возрождении знаменитого харьковского клуба. "Металлист" является серебряным и шестикратным бронзовым призером чемпионата Украины.

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Не так давно Александр Ярославский заявил, что для успешного возрождения клуба имущество "Металлиста" должно быть сосредоточено в одних руках – и.о. мэра Игоря Терехова.

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