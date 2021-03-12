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Майно "Металісту" повертається у власність Харкова

12 березня, 09:44

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Облрада висловилась на підтримку пропозиції в.о. мера Терехова

У четвер, 11 березня, Харківська облрада підтримала ініціативу в.о. мера Харкова Ігоря Терехова з приводу повернення майна ФК "Металіст" у комунальну власність міста.

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"Олександр Ярославський та Ігор Терехов заявили про намір відродити футбольний клуб "Металіст". Вважаю, що це правильне рішення. Чим частіше "Металіст" буде перемагати, тим швидше буде розвиватися і місто, і область", – прокоментував голова облради Артур Товмасян рішення, прийняте депутатами.

Футбольний клуб "Металіст" був розформований у 2016 році після втечі з країни його колишнього власника олігарха Сергія Курченка. До продажу клубу Курченку в 2013 році майно клубу знаходилося у власності області, куди було передано напередодні Євро-2012. А в комунальній власності міста Харкова "Металіст" перебував до 2007 року.

У 2018 році майно клубу вартістю $200 млн було конфісковано і знову передано області.

Останнім рішенням облрада підтримала ініціативу Ігоря Терехова і бізнесмена Олександра Ярославського про відродження знаменитого харківського клубу. "Металіст" є срібним і шестиразовим бронзовим призером чемпіонату України.

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Нещодавно Олександр Ярославський заявили про те, що для успіху відродження клуба майно "Металіста" має бути зосереджено в одних руках – в.о. мера Ігоря Терехова.

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Металіст Харків
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