Экс-игрок Динамо и сборной Украины погиб на фронте

Один из самых талантливых воспитанников динамовской школы Сергей Баланчук погиб под Бахмутом

Сергею Баланчуку было всего 47 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередную тяжелую утрату понес украинский футбол. В результате артиллерийского обстрела под Бахмутом погиб экс-защитник Динамо Сергей Баланчук, сообщает сайт Динамомания.

Баланчук – один из самых одаренных воспитанников Динамо. Сергей окончил школу с золотой медалью и побеждал на олимпиаде по немецкому языку. Он занимался в одном классе вместе с Владиславом Ващуком и Александром Шовковским. В начале 1992 года дебютировал за Динамо-2.

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В составе первой команды Динамо впервые появился на поле 13 августа 1995 года в матче чемпионата Украины против СК Николаев, отыграв 57 минут и уступив место на поле Евгению Похлебаеву. Сыграв за основу киевлян четыре матча, Сергей отправился в чемпионат Израиля, где провел в составе Маккаби Хайфа три сезона. В его активе бронза национального чемпионата и кубок страны, а также 7 матчей в еврокубках.

Весной 1999 года Баланчук вернулся в Динамо, которое тогда возглавлял Валерий Лобановский, однако пробиться в основной состав полуфиналиста Лиги чемпионов не смог.

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Вскоре Сергей отправился в полтавскую Ворсклу, в составе которой он отыграл 100 матчей и забил 3 гола. С полтавчанами принял участие в розыгрыше Кубка УЕФА.

Последним клубом Баланчука стал харьковский Металлист. В составе молодежной сборной Украины Сергей сыграл два поединка.

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После завершения карьеры футболиста Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности. С началом военной агрессии России встал на защиту Украины.

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