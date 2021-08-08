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Верес --
Ворскла --
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Минай --
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Десна --
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Колос --
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Львов --
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Черноморец --
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Ингулец --
Динамо --
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Ворскла --
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Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
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Днепр-1 --
Рух --
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Колос --
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Ворскла разгромила Львов и вышла на первое место в УПЛ (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
8 августа, 22:15
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Полтавская команда забила четыре мяча коллективу Бессмертного и поравнялась с Днепром-1
Ворскла - текущий лидер чемпионата Украины
Ворскла - текущий лидер чемпионата Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялись два поединка УПЛ. В центральной игре дня Динамо одолело в гостях Зарю и догнало в турнирной таблице Шахтер.

Во второй встрече дня Ворскла оказалась сильнее Львова. Команда Юрия Максимова решила исход поединка в свою пользу уже в первом тайме. Во многом ей помогли это сделать защитники Львова.

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Уже на второй минуте Чирьяк упустил Кане, который слету эффектно замкнул навес от Пердуты. Через девять минут защитники гостей никак не помешали Тиллю спокойно пройти по центру и расстрелять Костика с близкого расстояния.

Разгромным счет стал перед перерывом. Череда ошибок в обороне позволила Степанюку выйти на ударную позицию и в третий раз поразить ворота гостей.

Во втором тайме Львов был близок к голам, однако в итоге Ворскла непринужденно забила четвертый мяч. После легкого заброса со штрафного от Тилля Степанюк без сопротивления переправил мяч в сетку.

Львов все-таки не ушел без гола, под занавес встречи Довгий сумел пробить Ризныка дальним ударом. Как итог, Ворскла догоняет Днепр-1 и по разнице мячей выходит на первое место в УПЛ.

В тренде

Через неделю команду Максимова ожидает выезд к Вересу. Львов же остается 13-ым с одним очком. Эту ситуацию команда Бессмертного намерена исправить через неделю в битве с Александрией.

Ворскла – Львов 4:1
Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 – Довгий, 86

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Тилль (Кравчук, 78), Пуцлин (Яворский, 78) – Челядин (Пешич, 59), Степанюк (Вакула, 73), Кане.

Львов: Костик – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец – Чирьяк (Политыло, 58), Брикнер (Довгий, 63) – Эрнест, Таварес (Хамелюк, 75), Шина (Грисьо, 58) – Ныч (Оливейра, 58).

Предупреждения: Пешич – Романчук, Чирьяк, Грисьо, Махмутович.

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0
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1
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1
1
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1
0
1
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0
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Минай Минай Мин
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0
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0
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Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
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Мариуполь Мариуполь Мар
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0
1
2
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0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 1
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Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
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Львов Львов Льв
3
0
1
2
2
8
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1
Забитые 2
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0
0
2
2
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