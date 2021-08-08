Ворскла розгромила Львів та вийшла на перше місце в УПЛ (відео)

Полтавська команда забила чотири м'ячі колективу Безсмертного і порівнялася з Дніпром-1

Ворскла - поточний лідер чемпіонату України / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбулися два поєдинки УПЛ. У центральній грі дня Динамо здолало в гостях Зорю і наздогнало в турнірній таблиці Шахтар.

У другій зустрічі дня Ворскла виявилася сильнішою за Львів. Команда Юрія Максимова вирішила результат поєдинку на свою користь вже в першому таймі. Багато в чому їй допомогли це зробити захисники Львова.

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Вже на другій хвилині Чірьяк упустив Кане, який зльоту ефектно замкнув навіс від Пердути. Через дев'ять хвилин захисники гостей ніяк не завадили Тіллю спокійно пройти по центру і розстріляти Костика з близької відстані.

Розгромним рахунок став перед перервою. Низка помилок в обороні дозволила Степанюку вийти на ударну позицію і втретє вразити ворота гостей.

У другому таймі Львів був близький до голів, проте в підсумку Ворскла невимушено забила четвертий м'яч. Після легкого закидання зі штрафного від Тілля Степанюк без опору переправив м'яч в сітку.

Львів все-таки не пішов без голу, під завісу зустрічі Довгий зумів пробити Різника дальнім ударом. Як підсумок, Ворскла наздоганяє Дніпро-1 і за різницею м'ячів виходить на перше місце в УПЛ.

Через тиждень команду Максимова чекає виїзд до Вереса. Львів же залишається 13-им з одним очком. Цю ситуацію команда Безсмертного має намір виправити через тиждень в битві з Олександрією.

Ворскла – Львів 4:1

Голи: Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 – Довгий, 86

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Тілль (Кравчук, 78), Пуцлін (Яворський, 78) – Челядін (Пешич, 59), Степанюк (Вакула, 73), Кане.

Львів: Костик – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимець – Чірьяк (Політило, 58), Брікнер (Довгий, 63) – Ернест, Таварес (Хамелюк, 75), Шина (Грисьо, 58) – Нич (Олівейра, 58).

Попередження: Пешич – Романчук, Чірьяк, Грисьо, Махмутович.

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