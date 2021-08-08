8 серпня 90+5’ Про матч
Зоря 1
Динамо 2
8 серпня 19:30 Про матч
Ворскла 4
Львів 1
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
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Ворскла розгромила Львів та вийшла на перше місце в УПЛ (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 серпня, 22:15
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Полтавська команда забила чотири м'ячі колективу Безсмертного і порівнялася з Дніпром-1
Ворскла - поточний лідер чемпіонату України
Ворскла - поточний лідер чемпіонату України / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбулися два поєдинки УПЛ. У центральній грі дня Динамо здолало в гостях Зорю і наздогнало в турнірній таблиці Шахтар.

У другій зустрічі дня Ворскла виявилася сильнішою за Львів. Команда Юрія Максимова вирішила результат поєдинку на свою користь вже в першому таймі. Багато в чому їй допомогли це зробити захисники Львова.

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Вже на другій хвилині Чірьяк упустив Кане, який зльоту ефектно замкнув навіс від Пердути. Через дев'ять хвилин захисники гостей ніяк не завадили Тіллю спокійно пройти по центру і розстріляти Костика з близької відстані.

Розгромним рахунок став перед перервою. Низка помилок в обороні дозволила Степанюку вийти на ударну позицію і втретє вразити ворота гостей.

У другому таймі Львів був близький до голів, проте в підсумку Ворскла невимушено забила четвертий м'яч. Після легкого закидання зі штрафного від Тілля Степанюк без опору переправив м'яч в сітку.

Львів все-таки не пішов без голу, під завісу зустрічі Довгий зумів пробити Різника дальнім ударом. Як підсумок, Ворскла наздоганяє Дніпро-1 і за різницею м'ячів виходить на перше місце в УПЛ.

В тренді

Через тиждень команду Максимова чекає виїзд до Вереса. Львів же залишається 13-им з одним очком. Цю ситуацію команда Безсмертного має намір виправити через тиждень в битві з Олександрією.

Ворскла – Львів 4:1
Голи: Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 – Довгий, 86

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Тілль (Кравчук, 78), Пуцлін (Яворський, 78) – Челядін (Пешич, 59), Степанюк (Вакула, 73), Кане.

Львів: Костик – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимець – Чірьяк (Політило, 58), Брікнер (Довгий, 63) – Ернест, Таварес (Хамелюк, 75), Шина (Грисьо, 58) – Нич (Олівейра, 58).

Попередження: Пешич – Романчук, Чірьяк, Грисьо, Махмутович.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ворскла Ворскла Вор
3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В Н
2
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
2
0
0
6
1
5
6
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В
4
Десна Десна Дес
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
5
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
7
Шахтар Шахтар Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В
8
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
9
Зоря Зоря Зор
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті 6
Пропущені 4
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В П
10
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
12
Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П Н
13
Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н
14
Львів Львів Льв
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н
15
Інгулець Інгулець Інг
2
0
0
2
2
7
-5
0
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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