"Думал, печень отвалится": Селезнев о своих пьянках

Бывший футболист сборной признается: люди столько борща не съели, сколько он выпил

Лучший бомбардир чемпионата Украины из ныне играющих футболистов, 35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев признался, что не берег свой организм, злоупотребляя алкоголем.

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"Много ошибок в жизни наделал, разное было. Сколько именно было выпито? Люди столько борща не съели. Это очень плохо, я не хвастаюсь этим. Но это было в молодости – дурость, глупость. Я прошел через это все, но не хочу, чтобы эти ошибки допускали другие"

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

"Свое 30-летие пять дней отмечал. Это в "Днепре" было. Я тогда еще на матч вышел, мы выиграли 4:2, но думал, что у меня печень отвалится. С "Черноморцем" играли, по-моему. Я не забил, отдал голевой пас Калиничу. Куда забить? У меня до ворот добежать задача была. Шутка, конечно. Но после первого тайма мы проигрывали 0:2. Вообще ж**а", – заявил Евгений Селезнев в программе ОТДУШИВДУШУ

Реклама Селезнев на Бали / Фото: Instagram

По словам Евгения Селезнева, в том "Днепре" компанию по застольям ему составлял нынешний тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань. А вот тогдашний их одноклубник, а ныне вратарь "Динамо" Денис Бойко до их уровня недотягивал.

"Да куда Бойко?! Он бутылку пива выпьет, а потом два дня ходит и рыгает. А если две бутылки – то сразу капельницу ставить надо", – добавил Селезнев

Усик и Селезнев / Фото: Instagram

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Отметим, что на данный момент в активе Селезнева – 116 голов в чемпионате Украины. Чтобы догнать рекордсмена за всю историю турнира Максима Шацких, давно уже завершившего карьеру, Евгению осталось забить восемь мячей.

Смотрите, как Селезнев забивает за "Колос"

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