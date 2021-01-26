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"Ракицкий – украинец и настоящий мужчина": "брат" вступился за футболиста "Зенита"

26 января, 19:49

Елена Павлова Елена Павлова

Евгений Селезнев может спокойно повернуться к Ярославу спиной

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о дружбе с украинским защитником Ярославом Ракицким. Ракицкий, выступающий сейчас за питерский "Зенит", прилетел в Киев и поиграл c друзьями в футбол. А затем навестил Селезнева.

"Ракицкий – настоящий мужчина. Мы как братья. Ярик – настоящий человек. Это в его поступках, во всем. Ушел играть в Россию – ну, ушел. Мы вчера сидели, давно не виделись, повспоминали столько разных историй. И это не за рюмкой, а за чаем. Это замечательный человек. Я к нему смело могу отвернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст", – рассказал Селезнев "ОТДУШИВДУШУ".

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Ракицкий и Селезнев

Ракицкий и Селезнев / Фото: Instagram

Также форвард "Колоса" считает Ракицкого настоящим украинцем: "Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он ей помог. Все важные матчи он сыграл. В определенный период без него сборную нельзя было представить. А почему люди это так забыли? Для меня патриот – не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину".

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"Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал на нее работать. Вот и все. Рак – украинец и всегда им останется, я это знаю", – сказал Селезнев.

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Напомним, что Ракицкий объявил об уходе из сборной в ноябре 2019 года. А недавно Ракицкий и Селезнев воссоединились на фоне картины "как у Пшонки".

Смотрите, как Селезнев играл за "Колос"

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