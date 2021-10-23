Артем Милевский в воскресенье будет на "Олимпийском". Легенда попрощается с болельщикам

Бывший форвард киевлян Артем Милевский пройдет круг почета на НСК "Олимпийский" в перерыве матча Динамо – Днепр-1

Артем Милевский в матче против Интера в Лиге чемпионов / Фото: Getty Images

В воскресенье, 24 октября, в Киеве состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги. На "Олимпийском" сыграют Динамо и Днепр-1.

Для болельщиков игра станет важной не только со спортивной точки зрения. Динамо сообщило, что на "Олимпийский" приедет легендарный форвард Артем Милевский.

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Бывший нападающий клуба уже завершил карьеру и захотел попрощаться с фанатами киевлян. Милевский в перерыве матча пройдет круг почета по стадиону и поблагодарит болельщиков за их поддержку.

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Напомним, что встреча на "Олимпийском" начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Днепр-1.

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Киевляне лидеры чемпионата Украины. После 11 матчей они набрали 29 очков. Днепр-1 идет на четвертом месте в таблице УПЛ – 22 очка.

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