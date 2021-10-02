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"Посылали друг друга на х**": легенда Динамо поведал о конфликте с Игорем Суркисом

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
2 октября, 12:47
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Бывший форвард сборной Украины рассказал о своем общении с президентом Динамо – страсти кипели нешуточные
Игорь Суркис и Артем Милевский
Игорь Суркис и Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня

36-летний экс-футболист Артем Милевский со скандалом покинул киевское Динамо в 2013 году. О подробностях конфликта с президентом клуба Игорем Суркисом Артем недавно сообщил на YouTube-канале "Ходят слухи".

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"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из Динамо. Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел.

Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал. Понимаю, что своими ограничениями он пытался все делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Все в прошлом.

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Суркис – очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть легким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает разным. Главное, найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба – строгий и требовательный", – сказал Милевский.

Артем Милевский назвал главные ошибки в своей карьере
Артем Милевский назвал главные ошибки в своей карьере / Фото: google.com

Напомним, что недавно бывший игрок Динамо и сборной Украины официально повесил бутсы на гвоздь.

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Артем Милевский уже больше не футболист
Артем Милевский уже больше не футболист / Фото: Instagram

Также мы рассказывали, как в годы шальной юности, Артем убегал от журналистов и "хвоста" от президента Динамо Игоря Суркиса.

Коллаж – "Сегодня"
Коллаж – "Сегодня" / Фото: Instagram

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