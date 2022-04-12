Усик отказался от реванша? Украинский боксер против боя в Лондоне

Промоутер Эдди Хирн уверен, что Александр Усик не захочет проводить бой в Великобритании. Известны причины

Усик против реванша с Джошуа в Лондоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Команды Александра Усика и Энтони Джошуа продолжают активную фазу переговоров о матче-реванше, и даже заявили о предварительной дате поединка. Но есть и определенные нюансы, в частности место проведения боя, из-за которых не могут подписать окончательный контракт.

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Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Getty Images

О том, как проходят переговоры, рассказал промоутер Эдди Хирн. Он уверен, что Усик ни за то не согласится снова провести бой в родине Энтони Джошуа. Одна из причин возможные гонорары спортсменов, которые существенно уменьшаться из-за британских налогов.

"Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию. Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят гораздо меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, но Джошуа просто хочет бой, без конкретного места. У нас есть ряд предложений и дат. В настоящее время мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что через две недели мы со всем разберемся", – заявил Эдди Хирн Mirror.

Чемпион превосходит в габаритах претендента / Фото: REUTERS

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Стороны находятся на финишной прямой по заключению контракта на бой, а через пару недель узнаем официально все его подробности.

Пока Александр Усик сосредоточен на подготовке к бою, его жена Екатерина шокирована поведением украинских беженцев в Европе.