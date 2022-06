"Перекрашенный" россиянин разгромил соперника в чемпионской битве (видео)

Новоиспеченный канадец Артур Бетербиев одержал досрочную победу в объединительном поединке с американцем Джо Смитом

Артур Бетербиев vs Джо Смит / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 18 на 19 июня в Нью-Йорке состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank Боба Арума. Главным событием шоу стал объединительный бой чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титула WBO Джо Смита.

Ради поединка россиянину пришлось отказаться от паспорта страны-агрессора и выступить под канадским флагом.

Бой активно начал Джо Смит, которого жестко встречал новоиспеченный канадец. В середине первого раунда американец оказался на канвасе, но рефери не стал делать отсчет. На последних секундах Бетербиев поймал Смита оверхендом, отправив чемпиона WBO в нокдаун.

Во втором раунде Бетербиев разгромил Смита. Фаворит дважды отправил американца в нокдаун, пока рефери не остановил односторонние избиение.

В итоге Артур Бетербиев одержал победу над Смитом техническим нокаутом во втором раунде. Это 18-я победа чеченца в 18-ти поединках, и все бои он выиграл нокаутом. Теперь в активе бывшего россиянина три чемпионских пояса в полутяжелом весе – WBC, WBO и IBF.

Джо Смит потерпел четвертое поражение в карьере при 28 победах.