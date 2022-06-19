"Перефарбований" росіянин розгромив суперника у чемпіонській битві (відео)

У ніч із 18 на 19 червня у Нью-Йорку відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank Боба Арума. Головною подією шоу став об'єднавчий бій чемпіона світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі Артура Бетербієва та володаря титулу WBO Джо Сміта.
Заради поєдинку росіянину довелося відмовитись від паспорта країни-агресора і виступити під канадським прапором.
TIME TO SINK OR SWIM #BeterbievSmith live NOW on ESPN. pic.twitter.com/JKEBXedByh- Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2022
Бій активно почав Джо Сміт, якого жорстко зустрічав новоспечений канадець. У середині першого раунду американець опинився на канвасі, але рефері не став робити відлік. На останніх секундах Бетербієв упіймав Сміта оверхендом, відправивши чемпіона WBO до нокдауна.
Wasting NO time... Joe Smith Jr. touches the canvas to close Round 1 #BeterbievSmith pic.twitter.com/t2BC9Wo1OV- Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2022
У другому раунді Бетербієв розгромив Сміта. Фаворит двічі відправив американця в нокдаун, поки рефері не зупинив одностороннє побиття.
TWO ROUNDS.- Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2022
ALL IT TOOK #BeterbievSmith pic.twitter.com/9vy4anejQA
UNSTOPPABLE @ABeterbiev x #BeterbievSmith pic.twitter.com/50P28fMvYH- Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2022
У підсумку Артур Бетербієв переміг Сміта технічним нокаутом у другому раунді. Це 18-та перемога чеченця у 18 поєдинках, і всі бої він виграв нокаутом. Тепер в активі колишнього росіянина три чемпіонські пояси у напівважкій вазі – WBC, WBO та IBF.
WHOLE LOTTA HARDWARE @ABeterbiev x #BeterbievSmith pic.twitter.com/frZFy4fhqx- Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2022
Джо Сміт зазнав четвертої поразки в кар'єрі за 28 перемог.