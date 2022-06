"Перефарбований" росіянин розгромив суперника у чемпіонській битві (відео)

Новоспечений канадець Артур Бетербієв отримав дострокову перемогу в об'єднавчому поєдинку з американцем Джо Смітом

Артур Бетербієв vs Джо Сміт / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 18 на 19 червня у Нью-Йорку відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank Боба Арума. Головною подією шоу став об'єднавчий бій чемпіона світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі Артура Бетербієва та володаря титулу WBO Джо Сміта.

Заради поєдинку росіянину довелося відмовитись від паспорта країни-агресора і виступити під канадським прапором.

Бій активно почав Джо Сміт, якого жорстко зустрічав новоспечений канадець. У середині першого раунду американець опинився на канвасі, але рефері не став робити відлік. На останніх секундах Бетербієв упіймав Сміта оверхендом, відправивши чемпіона WBO до нокдауна.

У другому раунді Бетербієв розгромив Сміта. Фаворит двічі відправив американця в нокдаун, поки рефері не зупинив одностороннє побиття.

У підсумку Артур Бетербієв переміг Сміта технічним нокаутом у другому раунді. Це 18-та перемога чеченця у 18 поєдинках, і всі бої він виграв нокаутом. Тепер в активі колишнього росіянина три чемпіонські пояси у напівважкій вазі – WBC, WBO та IBF.

Джо Сміт зазнав четвертої поразки в кар'єрі за 28 перемог.