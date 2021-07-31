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Олімпіада 2020 в Токіо

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Саладуха йде після 29 неймовірних років в спорті! Депутат ВР пояснила своє рішення

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 11:46
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Ольга Саладуха, яка є депутатом української ВР, невдало виступила в кваліфікації в потрійному стрибку. Ігри в Токіо для неї закінчилися, а разом з ними і кар'єра
Ольга Саладуха завершила кар'єру
Ольга Саладуха завершила кар'єру / Фото: Reuters

легкоатлетка Саладуха, яка оголосила про закінчення кар'єри , Пояснила своє рішення. Ольга зазначила 29 неймовірних років в спорті , За які брала участь в 4-х Олімпіадах з бронзою в Лондоні-2012, зібрала повний комплект нагород на чемпіонатах світу чотири рази перемагала на Євро.

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" Прийшов час перегорнути цю сторінку життя і долати нові вершини. Так, хотілося завершити кар'єру на іншій ноті. Але нажаль. Необхідно трохи часу для аналізу, що трапилося і чому не вдалося. Тоді зможу відповісти на всі питання собі і всім, хто чекає такої розмови ", – написала Ольга в Facebook

"Спасибі вчителю фізкультури Леоніду Матвійовичу Скідін, що привів в легку атлетику, батькам, які допомагали і завжди були опорою, коханому чоловікові Денису і дочки Діані за любов і розуміння"

/ Фото: Reuters

"Тепер, маючи досвід і бачення, буду надалі робити все від мене залежне, щоб розвивати український спорт. За кожним результатом спортсмена, крім власних зусиль, стоять десятки фахівців, функціонерів, цілий комплекс робіт і інших непомітних уболівальникам аспектів"

/ Фото: Instagram

"Результати наших спортсменів на головних форумах – це дзеркало стану справ в українському спорті. Тому попереду ще багато важкої роботи, щоб ми відновили і примножили спортивну славу України, як спортивної держави"

Ольга Саладуха – поза фіналом Олміпіади
Ольга Саладуха – поза фіналом Олміпіади / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 38-річна Саладуха не змогла пробитися фінал Олімпіади в Токіо в потрійному стрибку. У кваліфікації вона зайняла 20-е місце, а в фінал проходили 12 кращих. Норматив для потрапляння в фінал становив 14,40 м, тоді як Ольга показала 13,91.

Додамо, що ще один представник депутатського корпусу України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, посперечається за медалі Ігор в Токіо 3-4 серпня. Аналітики пророкують Беленюк "золото".

Жан Беленюк

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
20
12
12
44
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
8
29
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
10
27
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
9
flag Франція ФранціяFR
3
7
6
16
10
flag Німеччина НімеччинаDE
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