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Олімпіада 2020 в Токіо

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Тепер лише депутат: Ольга Саладуха оголосила про завершення кар'єри

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
30 липня, 19:43
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Чинний народний депутат українського парламенту заявила, що виступ на Олімпіаді-2020 у Токіо став останнім в її спортивній кар'єрі
/ Фото: Instagram

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха, яка спеціалізується на потрійному стрибку, прийняла рішення про завершення кар'єри. Після свого невдалого виступу на Олімпіаді-2020 у Токіо, 38-річна спортсменка дала коментар Суспільному :

"З тренером зробили все, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода тільки, що це, мабуть, останній старт.

Прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати".

Ольга Саладуха – поза фіналом Олміпіади
Ольга Саладуха – поза фіналом Олміпіади / Фото: Reuters

Нагадаємо, що сьогодні чинний депутат Верховної Ради не змогла потрапити у фінал змагань у потрійному стрибку. За підсумками кваліфікації Саладуха зайняла 20-е місце, при тому, що в фінал проходили 12 кращих спортсменів. Норматив для потрапляння в фінал у потрійному стрибку становив 14,40 м, тоді як Ольга показала свій кращий результат 13,91 м.

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Reuters

Також триразова чемпіонка Європи розповіла, що мала проблеми зі стегном, які позначилися на підсумковому результаті.

"Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна".

У кар'єрі української стрибунки ця Олімпіада стала третьою за ліком. Вперше вона виступила на Олімпійських іграх у Пекіні-2008, де була сьомою. На Олімпіаді в Лондоні-2012 Саладуха здобула бронзову медаль.

/ Фото: AFP

Додамо, що ще один представник депутатського корпусу України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк посперечається за медалі Ігор у Токіо 3-4 серпня. Аналітики прогнозують йому золоту нагороду.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
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5
5
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