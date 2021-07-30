Тепер лише депутат: Ольга Саладуха оголосила про завершення кар'єри

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха, яка спеціалізується на потрійному стрибку, прийняла рішення про завершення кар'єри. Після свого невдалого виступу на Олімпіаді-2020 у Токіо, 38-річна спортсменка дала коментар Суспільному :
"З тренером зробили все, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода тільки, що це, мабуть, останній старт.
Прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати".
Нагадаємо, що сьогодні чинний депутат Верховної Ради не змогла потрапити у фінал змагань у потрійному стрибку. За підсумками кваліфікації Саладуха зайняла 20-е місце, при тому, що в фінал проходили 12 кращих спортсменів. Норматив для потрапляння в фінал у потрійному стрибку становив 14,40 м, тоді як Ольга показала свій кращий результат 13,91 м.
Також триразова чемпіонка Європи розповіла, що мала проблеми зі стегном, які позначилися на підсумковому результаті.
"Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна".
У кар'єрі української стрибунки ця Олімпіада стала третьою за ліком. Вперше вона виступила на Олімпійських іграх у Пекіні-2008, де була сьомою. На Олімпіаді в Лондоні-2012 Саладуха здобула бронзову медаль.
Додамо, що ще один представник депутатського корпусу України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк посперечається за медалі Ігор у Токіо 3-4 серпня. Аналітики прогнозують йому золоту нагороду.