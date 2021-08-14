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Стікає кров'ю: тхеквондиста з Олімпіади побили наркомани

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 серпня, 20:20
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22-річний ірландець Джек Вуллі у себе на батьківщині отримав більш болючий удар, ніж ті, що йому довелося пропустити по ходу олімпійського турніру в Токіо
Ірландець Джек Вуллі
Ірландець Джек Вуллі / Фото: Reuters, Instagram

Джек Вуллі став першим в історії тхеквондистом з Ірландії, який взяв участь в Олімпійських іграх. Правда, в Токіо він уже в 1/16 фіналу поступився Лукасу Гусману з Аргентини.

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А по поверненню на батьківщину його чекала серйозніша бійка в Дубліні, що завершилася госпіталізацією спортсмена. Хоча все могло взагалі закінчитися для нього трагедією.

"Я пішов повечеряти з другом. Потім зайшли до бару, випили. А потім, прямуючи вздовж річки, ми потрапили на банду з 8-12 хлопців і дівчат років 20-ти, наркоманів, які люто нападали на всіх, хто потрапляв їм під руку. Дісталося і мені – отримав удар у рот", – написав Джек Вуллі у себе в Instagram

"На щастя, мені вдалося залишитися при свідомості і викликати швидку. Мені ще пощастило. Як я чув, одна людина, яка отримала там ножове поранення, померла"

"Мені ж наклали тимчасові шви, і мене чекає пластична операція на ротовій порожнині", – розповів тхеквондист

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"Що за день!" – додав з іронією Джек Вуллі, опублікувавши фото, на яких він стікає кров'ю після нападу

Раніше ми писали, що невідомі образили в Києві олімпійського чемпіона Жана Беленюка, закликавши того "валити до Африки".

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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
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flag Франція ФранціяFR
10
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