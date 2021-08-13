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Олімпіада 2020 в Токіо

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У Великобританії можуть відібрати "срібло": призер Олімпійських ігор вживав допінг

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 серпня, 20:48
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Ще один допінг-скандал минулих Олімпійських ігор в Токіо – британський легкоатлет попався на допінгу
Великобританію можуть позбавити срібної медалі
Великобританію можуть позбавити срібної медалі / Фото: Reuters

Британський спринтер Чіджінду Уджи відсторонений від змагань, повідомляє BBC. Після виступу на Олімпіаді-2020 у спортсмена була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат. Великобританію можуть позбавити олімпійської нагороди.

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Чіджінду Уджі
Чіджінду Уджі / Фото: Reuters

На Олімпіаді-2020 у Токіо Чіджінду був першим номером британської естафетної четвірки 4х100 метрів, яка виграла "срібло" на Іграх. Британці поступилися всього лише 0.01 секунди італійцям.

Згідно антидопінгових правил World Athletics, якщо один з учасників естафети викритий у вживанні допінгу – дискваліфікується вся команда, а результат анулюється. Тепер у Великобританії можуть забрати срібні медалі.

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Британська федерація легкої атлетики, як і сам спортсмен, поки відмовилися від коментарів.

Чіджінду може ще запросити вскриття проби "Б", але якщо і вона покаже позитивний результат, справа буде передана до Спортивного арбітражного суду. А вже суд прийме рішення про дискваліфікацію спортсмена і всієї збірної Великобританії.

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Британський легкоатлет – не перший спортсмен, якого відсторонили через позитивний допінг-тест на Олімпіади-2020. Ще три атлети були відсторонені раніше: Садок Міху (Бахрейн, біг на 1500 метрів), Бенік Абрамян (Грузія, штовхання ядра) і Марк Одіамбо (Кенія, біг на 100 і 200 метрів). Однак саме Уджи – перший медаліст Токіо-2020, чий допінг-тест дав позитивний результат.

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Медальний залік Токіо-2020
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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
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12
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33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
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10
10
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