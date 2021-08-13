У Великобританії можуть відібрати "срібло": призер Олімпійських ігор вживав допінг

Британський спринтер Чіджінду Уджи відсторонений від змагань, повідомляє BBC. Після виступу на Олімпіаді-2020 у спортсмена була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат. Великобританію можуть позбавити олімпійської нагороди.
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На Олімпіаді-2020 у Токіо Чіджінду був першим номером британської естафетної четвірки 4х100 метрів, яка виграла "срібло" на Іграх. Британці поступилися всього лише 0.01 секунди італійцям.
Згідно антидопінгових правил World Athletics, якщо один з учасників естафети викритий у вживанні допінгу – дискваліфікується вся команда, а результат анулюється. Тепер у Великобританії можуть забрати срібні медалі.
Британська федерація легкої атлетики, як і сам спортсмен, поки відмовилися від коментарів.
Чіджінду може ще запросити вскриття проби "Б", але якщо і вона покаже позитивний результат, справа буде передана до Спортивного арбітражного суду. А вже суд прийме рішення про дискваліфікацію спортсмена і всієї збірної Великобританії.
Британський легкоатлет – не перший спортсмен, якого відсторонили через позитивний допінг-тест на Олімпіади-2020. Ще три атлети були відсторонені раніше: Садок Міху (Бахрейн, біг на 1500 метрів), Бенік Абрамян (Грузія, штовхання ядра) і Марк Одіамбо (Кенія, біг на 100 і 200 метрів). Однак саме Уджи – перший медаліст Токіо-2020, чий допінг-тест дав позитивний результат.