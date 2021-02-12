Жорсткий локдаун прогнав вболівальників з трибун Australian Open в Мельбурні

Організатори Australian Open-2021, який 8 лютого стартував в Мельбурні, продовжать перший тенісний турнір "Великого шолома" в нинішньому році без уболівальників. Про це вони повідомили на офіційному сайті змагань. Раніше зоряному Надалю показали середній палець під час матчу.
Причиною відмови від глядачів на трибунах став п'ятиденний локдаун в регіоні. Раніше уряд штату Вікторія, куди входить Мельбурн, оголосив про п'ятиденну ізоляцію, яка починається з 12 лютого о 23:59 за місцевим часом. Сесії Відкритого чемпіонату Австралії продовжаться, як і планувалося, з діючими протоколами безпеки.
У заяві наголошується, що для уболівальників, у яких є квитки на сеанси з 13 по 18 лютого, організовують повне повернення коштів. А турнір закінчується 21-го.
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Напередодні в Австралії українка Світоліна розгромила зірку з США і вийшла на екс-росіянку.
Раніше ми також писали, що на чемпіонаті світу з біатлону в Словенії чекають глядачів на трибунах.
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