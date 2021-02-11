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Світоліна пре! Розгромила зірку з США і вийшла на ексросіянку Путінцеву

11 лютого, 12:53

Олег Люлька Олег Люлька

Перша ракетка України продовжує змітати своїх суперниць в Австралії

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує радувати своїх уболівальників. Сьогодні п'ята ракетка світу вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши у другому колі змагань висхідну зірку світового тенісу – 16-річну американку Корі Гауфф – з рахунком 6:4, 6:3.

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Матч Світоліної з Гауфф тривав 1 годину 18 хвилин. Українка занесла до свого активу не так багато активно виграних м'ячів (19 проти 24 у Гауфф), але при цьому припустилася меншої кількості невимушених помилок (15 проти 22 у американки).

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Ця перемога принесла Еліні Світоліній 165 228 американських доларів призових. Це близько 4,6 млн гривень. Відзначимо, що переможниця змагань поповнить свій рахунок на $2 113 375. До сих пір Еліні вигравати турніри "Великого шолома" не вдавалося.

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Уже відомо, що в наступному раунді Світоліна зіграє з колишньою росіянкою Юлією Путінцевою, яка нині виступає за Казахстан. До речі, раніше ми писали, що перед стартом Australian Open до кімнати Путінцевої пробралася миша і не давала спортсменці спати.

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Додамо, що перший номер українського чоловічого тенісу Сергій Стаховський вибув з одиночної сітки Australian Open вже в першому раунді, поступившись у п'яти сетах сербу Душану Лайовичу.

Світоліна, танець, TikTok Відео: Instagram

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теніс Еліна Світоліна Australian Open Юлия Путинцева

Джерело: Сегодня|Спорт

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