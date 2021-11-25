Беленюк поставив на голосування питання про своє майбутнє

Жану Беленюку настав час визначитися – зав'язувати з виступами у греко-римській боротьбі чи продовжувати кар'єру навіть після олімпійського золото Токіо, здобутого за допомогою курйозу.
Схоже, сам 30-річний борець для себе ще не визначився, оскільки влаштував голосування на цю тему у себе Instagram.
Опублікувавши фото срібла Ріо-2016 та золота Токіо-2020, Беленюк запитав у фоловерів: "Бог любить трійцю? Чи вистачить і двох?"
Далі по темі
"Якщо так, то чому ні", – пожартувала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.
Більшість підпсників радять Жану продовжити кар'єру до Олімпіади-2024 у Парижі.
- "Потрібна ще одна медаль точно"
- "І не одна"
- "Ти ще той танк"
- "Чекаємо ще"
- "Майк Джордан досі сумує про те, що їм не дали спробувати поборотися за сьомий титул. Краще спробувати, ніж потім все життя шкодувати"
- "Все від стану здоров'я залежить і від внутрішнього сприйняття. Кому що доводити? Собі хіба що"
Раніше ми писали, що конкурент Жана Беленюка за місце у збірній України в категорії 87 кг Семен Новиков може змінити спортивне громадянство та перебратися під прапор Болгарії.