Рублі замість іномарок: російським олімпійцям не видадуть обіцяні авто

У РФ пояснили, що через ситуацію в Україні іноземні компанії не зможуть у достатній кількості завезти іномарки

Політика Путіна позначилася на призових для російських олімпійців / Фото: Getty Images

Військова агресія Росії проти нашої країни дорого коштує місцевому населенню. Масові санкції сильно вдарили по економічній ситуації до і викликали різке падіння курсу рубля.

Це дало російському уряду "зелене світло" на затвердження нових фінансових правил. Один із прикладів – вимога Путіна для деяких країн платити за газ у рублях.

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Вирішив вийти сухими з води та Фонд підтримки олімпійців РФ. Телеканал "Матч ТВ" повідомляє, що організація вирішила не видавати російським призерам зимової Олімпіади-2022 автомобілі, які традиційно їм вручали за нагороди.

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Головною причиною такого рішення називають відмову іноземних виробників на постачання авто до Росії та неможливість зробити це у повному обсязі. Натомість спортсмени отримають грошову компенсацію.

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Нагадаємо, що Росія не брала участі у зимових Олімпійських Іграх через численні допінгові порушення. Замість неї спортсмени з РФ назвалися "ОКР" (Олімпійський комітет Росії). Вони посіли 9 місце у загальній таблиці, видобувши 6 золотих, 12 срібних та 14 бронзових медалей.