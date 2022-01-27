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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Не впізнати! Який нині олімпійський чемпіон-1992 Віктор Петренко

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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27 січня, 16:11
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Знаменитий український фігурист, якому не було рівних на Олімпіаді 30-річної давнини, набрав у вазі та посивів
Віктор Петренко: 2022 и 1992
Віктор Петренко: 2022 и 1992 / Фото: Getty Images, НОК України

Одним із віпгостей на проводах українських олімпійців на зимові Ігри-2022 у Пекіні, що стартують 4 лютого, був знаменитий фігурист Віктор Петренко.

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Це він на Іграх-1992 у французькому Альбервіллі став першим українцем, який виграв олімпійське золото за часів незалежності. Щоправда, тоді ще не звучав гімн України і не піднімався синьо-жовтий прапор, бо Петренко виступав у складі так званої Об'єднаної команди зі спортсменів колишнього СРСР.

Коли через 30 років, уже в січні 2022-го, 52-річний Віктор Петренко з'явився в Києві і провів майстерклас для дітей у рамках проводів українських олімпійців до Пекіна, багато хто зірку світового фігурного катання не впізнав.

ПЕТРЕНКО-1992

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ПЕТРЕНКО-2022

Петренко посивів і погладшав. Щоправда, на льоду, як і раніше, тримається ефектно.

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Зауважимо, що нині Віктор Петренко живе біля Нью-Джерсі, США, але й в Україні, за його словами, проводить досить багато часу. При цьому консультує фігуристів із різних країн.

Дивіться, як Петренко виграв Олімпіаду-1992

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