Чому Ротару можна, а мені ні? Баюл прибрала подяку Зеленському

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України скипіла після того, як їй нагадали про реверанси у бік президента Росії

Баюл і Зеленський з Ротару / Фото: Instagram, Офис Президента Украины

Оксана Баюл видалила зі своєї сторінки у Instagram подякe Володимиру Зеленському, яку напередодні висловила йому за те, що той згадав її ім'я у переліку спортивних гордостей України.

БУЛО

Реклама

СТАЛО

Баюл прибрала публікацію з подякою Зеленському та словами "Слава Україні!!!" зі своєї сторінки після того, як медіа нагадали, що раніше в інтерв'ю російським ЗМІ Оксана закликала Україну дружити з Росією, разом з тим захоплюючись умінням Путіна домовлятися з Байденом.

Зеленський, Баюл і Путін / Фото: Reuters, Instagram

Реклама

При цьому перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл зробила новий гнівний запис у себе в соцмережах.

"Нещодавно президент Володимир Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". До 30-річчя Незалежності нашої країни, нагороди вручили семи українцям. Так, премію, церемонія нагородження якої відбулася в Маріїнському палаці, 22 серпня, отримала співачка Софія Ротару. Про це йдеться на сторінці Офісу президента... У мене виникає питання? Чому, якщо хтось виступає в Росії і отримує нагороди, це нормально, а якщо я спілкуюся з росіянами, то це – ні? І друге питання: я що, одна, хто подякувала президенту Зеленському за його роботу?" – написала цього разу Баюл.

Володимир Зеленський і Софія Ротару / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Нагадаємо, влітку минулого року Баюл відмовилася від українського громадянства на користь американського після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.

Оксана Баюл більше не українка / Фото: Instagram

Оксані Баюл – 44 роки. Вона давно проживає в США, одружена з мільйонером італійського походження Карло Джеєм Фаріною. Їхній дочці Софії шість років.