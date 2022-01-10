Це ж Jтрута! Українського бійця зібралися знищити у Лондоні

Непереможений чемпіон Bellator у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов дізнався про точну дату захисту титулу.
Читайте також: Собачник, сексист та екстремал: все, що потрібно знати про чемпіона Ярослава Амосова
13 травня на "Уемблі Арена" Амосов зустрінеться із британцем Майклом Пейджем. На прізвисько Отрута.
Далі по темі
28-річний Амосов здобув 26 перемог у 26 боях. У червні 2021 року він переміг Дугласа Ліму одноголосним рішенням та став новим чемпіоном Bellator у напівсередній вазі.
34-річний Пейдж здобув 20 перемог і зазнав однієї поразки. У жовтні 2021 року він виграв у Дугласа Ліми роздільним рішенням суддів.
"Уемблі Арена" – це критий спортивно-концертний комплекс у Лондоні. Він був побудований ще 1934 року.
Під час літніх Олімпійських ігор 1948 року тут проводилися змагання з боксу, плавання, стрибків у воду та водного поло.
Під час Олімпіади 2012 року на арені проводилися змагання з бадмінтону та художньої гімнастики.
Читайте також:
- Як таке допустили? Дитину випустили проти професійного бійця MMA. Він його замісив
- Бійці пішли проти Назарбаєва! Потужне посилення для мітингувальників Казахстану
- Бійця ММА зняли з бою через татуювання. Чий портрет розлютив організаторів?
- Член не робить когось сильним: трансгендер відповіла хейтерам
- Знайшли лише останки. Два роки тому зник боєць ММА