8 вересня 21:45
Чехія 1
Україна 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Це вам не Клички! Російський боєць готовий побити брата

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
9 вересня, 11:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Задля пропаганди спорту боєць ММА Олександр Ємельяненко готовий провести повноцінний бій зі своїм старшим братом, одним з найкращих бійців в історії Федором Ємельяненком
Брати Ємельяненки і брати Клички
Брати Ємельяненки і брати Клички

Колись уболівальники до хрипоти могли сперечатися, хто сильніший: Володимир чи Віталій Кличко? Розсудити їх міг тільки ринг. Але брати пообіцяли мамі не битися один з одним.

Читайте також: Диктатори впадуть! Володимир Кличко вірить в нашу перемогу над Росією

Реклама

А ось російський боєць ММА Олександр Ємельяненко із задоволенням набив би свого рідного брата, легендарного Федора Ємельяненка.

"Я б побився з Федором і побив би його. Ми ж тут не на дуель виходимо стріляти один в одного чи різати ножами. Ми пропагуємо спорт. Показуємо майстерність, техніку. На тренуваннях, коли я готував його, коли в Осколі жив, коли приїжджав на збори, ми працювали на повну силу, не шкодуючи один одного. Це той же самий тренувальний процес, тільки на рингу.

Звичайно, журналісти б назвали свої статті жахливими словами, а так я в цьому нічого такого не бачу. Ми пропагуємо спорт. Ми б вийшли, потиснули один одному руки перед боєм і після розійшлися і жили б кожен своїм життям. Але Федір відмовляється, він не буде зі мною битися. Він розуміє, що не виграє", – цитує Олександра Емельяненка Аllboxing.ru.

44-річний Федір Ємельяненко з 2003 по 2010 роки вважався найкращим бійцем змішаних єдиноборств у важкій вазі. Посідав перше місце в рейтингу бійців незалежно від вагових категорій. Всього провів 45 боїв – 39 перемог і 6 поразок.

Свій останній поєдинок провів у грудні 2019 року, перемігши Квінтона Джексона.

Реклама

Читайте також: "Закінчив деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережах

40-річний Олександр Ємельяненко – чемпіон світу зі змішаних єдиноборств і з бойового самбо. Провів 37 боїв – 28 перемог, 8 поразок і 1 нічия.

Реклама

Свій останній бій програв Магомеду Ісмаїлову в липні 2020 року.

У травні 2015 року був засуджений за зґвалтування, викрадення паспорта і схиляння до вживання наркотиків на 4,5 року.

Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п'яні дебоші та їзду в нетверезому вигляді.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Опитування
Бой года

Макгрегор
Пор'є

Фото і відео
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
96
60
51
207
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
41
38
45
124
3
flag США СШАUS
37
36
31
104
4
flag ПКР ПКРRPC
36
33
49
118
5
flag Нідерланди НідерландиNL
25
17
17
59
6
flag Україна УкраїнаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилія БразиліяBR
22
20
30
72
8
flag Австралія АвстраліяAU
21
29
30
80
9
flag Італія ІталіяIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Всі медалі Паралімпіади
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти